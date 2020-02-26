Под Курском погиб водитель ВАЗа

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:55:10+03:00

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25 февраля примерно в 19:02 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по автодороге Курск – Поныри со стороны Понырей в направлении Курска.

На 12 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом с прицепом. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

ДТП произошло на автодороге Курск – ПоныриФото: УМВД России по Курской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло 25 февраля в Курске в районе Стрелецкой. В лобовом столкновении погибла 26-летняя девушка-водитель автомобиля «Шевроле Спарк». Двое детей, находившиеся в машине, получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU