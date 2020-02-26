В Курск поедут новые «Ласточки»

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:38:20+03:00

Эксплуатироваться новые «Ласточки» будут на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В премиум-версиях скоростного поезда будут вагоны разной комфортности

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Парк подвижного состава Московской железной дороги пополнится пятивагонными электропоездами серии ЭС1П «Ласточка», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. В текущем году их поступит еще 13.

К этой серии относятся поезда «Ласточка» премиум-версии. Состав включает вагоны нескольких классов комфорта, адаптирован к перевозке маломобильных граждан и оснащен местами для провоза домашних животных.

Эксплуатироваться новые «Ласточки» будут на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга. На данных направлениях будет курсировать 99 электропоездов, из них 51 - на Московском центральном кольце.

ИСТОЧНИК KP.RU