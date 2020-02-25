За прошедшую неделю пожарные спасли в Курске 13 человек
За прошедшую неделю курские пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний. Наиболее резонансными стали три пожара, произошедшие в жилом секторе. Один произошел в частном доме. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще два возгорания случились в многоквартирных домах. В результате огонь были повредил вещи в коридоре и на лестничной площадке. К счастью, обошлось без жертв. Благодаря грамотным и решительным действиям пожарных было спасено 13 человек, из них два ребенка.
В Курске продолжается работа по профилактике пожаров. Сотрудники администраций округов, отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводят рейды в жилом секторе, сходы граждан, в ходе которых доводят информацию о правилах пожарной безопасности.
Управление по делам ГО и ЧС города Курска напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Помните и соблюдайте правила безопасности:
- используйте только исправные электрические приборы; - следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть; - своевременно проводите обследование и ремонт систем газового и печного отопления; - не бросайте окурки из окон.
ИСТОЧНИК KP.RU