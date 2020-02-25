За прошедшую неделю пожарные спасли в Курске 13 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:29:18+03:00

С 17 по 24 февраля они 11 раз выезжали на тушение

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За прошедшую неделю курские пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний. Наиболее резонансными стали три пожара, произошедшие в жилом секторе. Один произошел в частном доме. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще два возгорания случились в многоквартирных домах. В результате огонь были повредил вещи в коридоре и на лестничной площадке. К счастью, обошлось без жертв. Благодаря грамотным и решительным действиям пожарных было спасено 13 человек, из них два ребенка.

В Курске продолжается работа по профилактике пожаров. Сотрудники администраций округов, отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводят рейды в жилом секторе, сходы граждан, в ходе которых доводят информацию о правилах пожарной безопасности.

Управление по делам ГО и ЧС города Курска напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Помните и соблюдайте правила безопасности:

- используйте только исправные электрические приборы; - следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть; - своевременно проводите обследование и ремонт систем газового и печного отопления; - не бросайте окурки из окон.

ИСТОЧНИК KP.RU