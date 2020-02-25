За выходные в Курской области задержали 37 пьяных водителей

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:20:15+03:00

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В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 37 любителей выпить за рулем. Еще десять человек отказались от медицинского освидетельствования. Но с точки зрения закона отказ расценивается так же, как и факт употребления наркотических средств или алкоголя. За это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Если лишенный водительского удостоверения гражданин вновь будет замечен пьяным за рулем, ему будет грозить уже уголовная ответственность. Таких водителей за выходные было выявлено пять, рассказали в УМВД региона.

Так, на улице Радищева был остановлен автомобиль Митсубиши под управлением молодого человека. Сотрудники полиции сразу обратили внимание на не вполне адекватное поведение водителя и предложили пройти тест. Курянин отказался, но признал, что действительно употреблял некие психостимулирующие вещества перед поездкой. При досмотре машины в присутствии понятых был обнаружен пакетик с неизвестной субстанцией, который отправили на исследование. Эксперты установят, является ли найденное вещество наркотиком.

По факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель за отказ от медосвидетельствования по решению суда лишен прав на два года и заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU