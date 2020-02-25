Юные куряне выиграли турнир «Ворошиловские стрелки»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:50:13+03:00

Решающая игра прошла в «Лужниках» и завершилась в пользу наших спортсменов – 2:1

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В Москве состоялся XIII Всероссийский турнир «Ворошиловские стрелки» среди футболистов 2011 года рождения. В финал вместе с юными курянами из ДЮСШ № 4 прошли воспитанники московской команды «Локомотив Красные».

Решающая игра прошла в «Лужниках» и завершилась в пользу наших спортсменов – 2:1. Лучшими игроками из состава команд-финалисток стали Кирилл Шаталов (ДЮСШ № 4) и Михаил Кутузов («Локомотив»).

Тренер курских спортсменов Андрей Елисеев подчеркнул, что в настоящее время в команде один из самых сильных наборов за всю историю футбольного Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU