Курянина будут судить за преступление 10-летней давности

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:35:33+03:00

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Прокурор Суджанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, который обвиняется в ряде хищений.

Еще в апреле 2010 года группа жителей Суджанского района совершила покушение на кражу материалов верхнего строения железнодорожного пути на железнодорожном перегоне станций Локнинская – Суджа ОАО «Российские железные дороги», а также кражу из жилого дома в Суджанском районе, сообщили КП-Курск в прокуратуре региона.

Несколько человек из этой группы были осуждены к различным видам наказаний. Еще один их соучастник после совершения преступления скрылся от органов предварительного следствия. По результатам международного розыска установлено, что он находится в Турции.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в порядке международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства направила запрос о выдаче мужчины.

В ноябре 2019 года в аэропорту Стамбула Турецкой Республики состоялась процедура экстрадиции обвиняемого в Российскую Федерацию.

Расследование уголовного дела против него органом следствия завершено. Прокурор Суджанского района направил его в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU