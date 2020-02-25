2020-02-25T15:34:49+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся дом

Пожар произошел в Хомутовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 14 человек, пять единиц техникиПожар тушили 14 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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25 февраля в 10:25 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Амонь Хомутовского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 10:32, ликвидировали полностью - в 10:36. В одной из комнат огонь повредил пол, также закоптились стены.

Пожар тушили 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 23 февраля рано утром на хуторе Моздок Медвенского района сгорел жилой деревянный дом. На пепелище спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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