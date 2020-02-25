В Курске наградят победителей фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:56+03:00

В фестивале приняли участие более 600 человек

Конкурс проводится уже 15 лет

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27 февраля в 15.00 в ДК Железнодорожников (Театральный проезд, 1) состоится гала-концерт и церемония награждения победителей XVI городского гражданско-патриотического фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, Россия!».

Фестиваль проводится ежегодно уже 15 лет. С 2019 года он расширил границы и проходит по четырем направлениям: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» и «Фотография».

11 февраля состоялся отборочный этап по направлению «Вокал», в нем приняли участие более 100 исполнителей. 17 февраля прошёл отборочный этап по направлению «Художественное слово», в нём приняли участие 64 чтеца. 19 февраля состоялся отборочный этап по направлению «Хореография»: 150 участников представили 23 танцевальных номера. 20 февраля состоялся отборочный этап по направлению «Фотография», 36 участников представили 40 конкурсных работ.

В качестве конкурсантов и зрителей в XVII городском гражданско-патриотическом фестивале-конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» приняли участие более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU