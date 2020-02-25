В 2019 году году население Курска выросло на 2700 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:36+03:00

Глава города отчитался о работе администрации за 2019 год

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Мэр Курска Виктор Карамышев отчитался о результатах работы администрации Курска за 2019 год.

В Курске выполнены все физические показатели нацпроектов, 99, 3% - процент освоения средств по национальным проектам.

Согласно статистическим данным, в минувшем году численность населения города выросла на 2700 человек.

Доля школьников, обучающихся в первую смену, в прошлом году увеличилась до 83,4%.

В городе завершается строительство школы на проспекте Вячеслава Клыкова на тысячу мест. В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтированы школа №33 и детские сады №№77, 82, 98. В этом году откроется после ремонта школа №11.

На базе школы № 60 создан Центр цифрового образования «IT-куб» –инновационная площадка допобразования, направленная на развитие компетенций школьников в области программирования, отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU