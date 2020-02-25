В 2019 году году население Курска выросло на 2700 человек
Мэр Курска Виктор Карамышев отчитался о результатах работы администрации Курска за 2019 год.
В Курске выполнены все физические показатели нацпроектов, 99, 3% - процент освоения средств по национальным проектам.
Согласно статистическим данным, в минувшем году численность населения города выросла на 2700 человек.
Доля школьников, обучающихся в первую смену, в прошлом году увеличилась до 83,4%.
В городе завершается строительство школы на проспекте Вячеслава Клыкова на тысячу мест. В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтированы школа №33 и детские сады №№77, 82, 98. В этом году откроется после ремонта школа №11.
На базе школы № 60 создан Центр цифрового образования «IT-куб» –инновационная площадка допобразования, направленная на развитие компетенций школьников в области программирования, отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU