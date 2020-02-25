2020-02-25T14:22:03+03:00
Общество

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка

Снимать наличные можно в удаленных и малонаселенных пунктах
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

- Мы работаем для того, чтобы все наши клиенты имели полный доступ ко всем сервисам банка независимо от места жительства. Миллионы работников бюджетных учреждений, пенсионеров, получателей льгот пользуются картами «Мир» и теперь — как и владельцы карт Visa и Mastercard — могут снимать наличные, оплачивать ими жилищно-коммунальные услуги в сельских магазинах, совмещая эти операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров, - директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Дмитрий Малых.

- Одно из ключевых направлений работы национальной платежной системы «Мир» – создание и внедрение совместно с банками-партнерами новых удобных сервисов для держателей карт. Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей, - полагает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир» Мария Точилова.

Платежная система «Мир» приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту. В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.

Для того, чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь – провести доработку терминального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске наградят победителей фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»
В 2019 году году население Курска выросло на 2700 человек
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
В Курской области ребенок пострадал в ДТП
Курянка перевела телефонному мошеннику 90 тысяч рублей
В Курской области пройдет небольшой снег
Регистрация транспортных средств в Курске будет осуществляться по новому адресу
В Курске вводят новое расписание движения троллейбусов
Пьяный курянин убил собутыльника одним ударом ножа
Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибла 29-летняя женщина
Курские следователи выясняют причину гибели на пожаре 47-летней женщины
В Курске проходят масленичные гулянья
В Курске завершился фестиваль снежных фигур
В Курске в ДТП погибла молодая женщина
Под Курском нашли артснаряд
Под Курском на пожаре погибла женщина
В Курске выступил Василий Лановой
В Курской области снизилось число уклонистов
На дорогах Курской области установят 180 комплексов фотовидеофиксации
В Курском районе горела квартира
Под Курском обнаружили артснаряды
В детском саду под Курском подрались две мамы
Житель Курской области убил и закопал сожительницу