В Курской области ребенок пострадал в ДТП

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:42:21+03:00

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Авария произошла 24 февраля примерно в 14:45 на 18-м километре автодороги «Коренево-Глушково», сообщили КП-Курск в ГИБДД региона.

61-летний водитель. управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», по предварительным данным, не справился с управлением и автомобиль перевернулся в кювет, а потом еще и опрокинулся.

В ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир. Школьница получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU