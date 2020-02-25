В Курской области ребенок пострадал в ДТП
Иномарка перевернулась в кювет
Аварии происходят в регионе ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 24 февраля примерно в 14:45 на 18-м километре автодороги «Коренево-Глушково», сообщили КП-Курск в ГИБДД региона.
61-летний водитель. управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», по предварительным данным, не справился с управлением и автомобиль перевернулся в кювет, а потом еще и опрокинулся.
В ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир. Школьница получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU