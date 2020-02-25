Курянка перевела телефонному мошеннику 90 тысяч рублей
В ноябре 2019 года жительнице Курска позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын стал виновником смертельного ДТП, и в ближайшее время ему грозит длительное лишение свободы. Чтобы исключить привлечение к ответственности нужно срочно перечислить крупную сумму.
Испуганная женщина не стала звонить сыну, а перевела неизвестным больше 90 тысяч рублей, которые она сняла с кредитной карты. И только после этого она связалась с сыном и узнала, что ни в какую аварию тот не попадал, да и вовсе не садился за руль в ближайшие дни.
Утром женщина написала заявление в полицию. Оперативники начали розыск. Они установили, что потерпевшей стала не только курянка, но и жители других регионов. Совместно с коллегами различных городов началась работа по задержанию злоумышленника.
Выяснилось, что 34-летний подозреваемый совершал преступления, находясь в Кемеровской области, там его и задержали. На время следствия мужчина находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU