Курянка перевела телефонному мошеннику 90 тысяч рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:39:24+03:00

Женщина перевела неизвестным больше 90 тысяч рублей, которые она сняла с кредитной карты Фото: Из архива "КП"

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В ноябре 2019 года жительнице Курска позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын стал виновником смертельного ДТП, и в ближайшее время ему грозит длительное лишение свободы. Чтобы исключить привлечение к ответственности нужно срочно перечислить крупную сумму.

Испуганная женщина не стала звонить сыну, а перевела неизвестным больше 90 тысяч рублей, которые она сняла с кредитной карты. И только после этого она связалась с сыном и узнала, что ни в какую аварию тот не попадал, да и вовсе не садился за руль в ближайшие дни.

Утром женщина написала заявление в полицию. Оперативники начали розыск. Они установили, что потерпевшей стала не только курянка, но и жители других регионов. Совместно с коллегами различных городов началась работа по задержанию злоумышленника.

Выяснилось, что 34-летний подозреваемый совершал преступления, находясь в Кемеровской области, там его и задержали. На время следствия мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU