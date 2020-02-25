2020-02-25T13:05:46+03:00
Общество

В Курской области пройдет небольшой снег

Местами туман, на дорогах гололедица
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью составит 0…-5 ºС, днем +1…+6 ºСТемпература воздуха ночью составит 0…-5 ºС, днем +1…+6 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Гидрометцентра в Курской области с вечера 25 февраля и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 ºС, днем +1…+6 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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