Регистрация транспортных средств в Курске будет осуществляться по новому адресу
С 25 февраля 2020 года государственная услуга по регистрации транспортных средств будет осуществляться в МРЭО ГИБДД по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. № 130.
Телефон для справок: (4712) 36-76-39.
С 03 марта 2020 года государственная услуга по выдаче и замене водительского удостоверения будет осуществляться в МРЭО ГИБДД по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 101.
Телефон для справок: (4712) 36-70-22.
График работы МРЭО ГИБДД:
Вторник – с 08.00 ч. до 18.00 ч.
Среда – с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Четверг – с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Пятница – с 09.00 ч. до 16.00 ч.
Суббота – с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Перерыв: с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Понедельник, воскресенье – выходной.
ИСТОЧНИК KP.RU