2020-02-25T12:26:49+03:00
Общество

Регистрация транспортных средств в Курске будет осуществляться по новому адресу

Об этом сообщили в полиции
Яна ШЕЛЕСТ
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Регистрировать автомобили будут на 50 лет ОктябряРегистрировать автомобили будут на 50 лет ОктябряФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 25 февраля 2020 года государственная услуга по регистрации транспортных средств будет осуществляться в МРЭО ГИБДД по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. № 130.

Телефон для справок: (4712) 36-76-39.

С 03 марта 2020 года государственная услуга по выдаче и замене водительского удостоверения будет осуществляться в МРЭО ГИБДД по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 101.

Телефон для справок: (4712) 36-70-22.

График работы МРЭО ГИБДД:

Вторник – с 08.00 ч. до 18.00 ч.

Среда – с 09.00 ч. до 18.00 ч.

Четверг – с 09.00 ч. до 18.00 ч.

Пятница – с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Суббота – с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Перерыв: с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Понедельник, воскресенье – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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