Пьяный курянин убил собутыльника одним ударом ножа

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:53:57+03:00

Подозреваемый схватил нож и ударил им собутыльника в шею Фото: Из архива "КП"

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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по признакам убийства. В нем подозревают 44-летнего жителя Советского района.

24 февраля 2020 года вечером подозреваемый распивал спиртное вместе со своим 40-летним знакомым в доме, в деревне Ивановка Советского района. Мужчины поругались, подозреваемый схватил нож и ударил им собутыльника в шею. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU