2020-02-25T11:42:30+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибла 29-летняя женщина

Смертельная авария произошла в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Смертельная авария произошла в Октябрьском районеСмертельная авария произошла в Октябрьском районеФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

25 февраля примерно в 7:30 на 32 километре автодороги КурскЛьговРыльск в Октябрьском районе на встречке столкнулись автомобили «Фольксваген Транспортер» под управлением 60-летнего водителя и «Рено Логан», за рулем которого сидела 29-летняя девушка.

В результате ДТП девушка-водитель «Рено» погибла на месте происшествия. Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена». Женщину доставили в Курскую городскую больницу № 4. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена» Фото: УМВД России по Курской области.

Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена»Фото: УМВД России по Курской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло 25 февраля в Курске на Стрелецкой. Погибла 26-летняя девушка. Двое детей, находившиеся в машине, получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регистрация транспортных средств в Курске будет осуществляться по новому адресу
В Курске вводят новое расписание движения троллейбусов
Пьяный курянин убил собутыльника одним ударом ножа
Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибла 29-летняя женщина
Курские следователи выясняют причину гибели на пожаре 47-летней женщины
В Курске проходят масленичные гулянья
В Курске завершился фестиваль снежных фигур
В Курске в ДТП погибла молодая женщина
Под Курском нашли артснаряд
Под Курском на пожаре погибла женщина
В Курске выступил Василий Лановой
В Курской области снизилось число уклонистов
На дорогах Курской области установят 180 комплексов фотовидеофиксации
В Курском районе горела квартира
Под Курском обнаружили артснаряды
В детском саду под Курском подрались две мамы
Житель Курской области убил и закопал сожительницу