Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибла 29-летняя женщина
25 февраля примерно в 7:30 на 32 километре автодороги Курск – Льгов – Рыльск в Октябрьском районе на встречке столкнулись автомобили «Фольксваген Транспортер» под управлением 60-летнего водителя и «Рено Логан», за рулем которого сидела 29-летняя девушка.
В результате ДТП девушка-водитель «Рено» погибла на месте происшествия. Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена». Женщину доставили в Курскую городскую больницу № 4. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена»Фото: УМВД России по Курской области.
Еще одно смертельное ДТП произошло 25 февраля в Курске на Стрелецкой. Погибла 26-летняя девушка. Двое детей, находившиеся в машине, получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU