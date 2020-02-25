Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибла 29-летняя женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:42:30+03:00

Смертельная авария произошла в Октябрьском районе Фото: УМВД России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

25 февраля примерно в 7:30 на 32 километре автодороги Курск – Льгов – Рыльск в Октябрьском районе на встречке столкнулись автомобили «Фольксваген Транспортер» под управлением 60-летнего водителя и «Рено Логан», за рулем которого сидела 29-летняя девушка.

В результате ДТП девушка-водитель «Рено» погибла на месте происшествия. Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена». Женщину доставили в Курскую городскую больницу № 4. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранения получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена»Фото: УМВД России по Курской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло 25 февраля в Курске на Стрелецкой. Погибла 26-летняя девушка. Двое детей, находившиеся в машине, получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU