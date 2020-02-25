Курские следователи выясняют причину гибели на пожаре 47-летней женщины

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:31:22+03:00

Дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении Фото: Из архива "КП"

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Как сообщалось ранее, 23 февраля рано утром на хуторе Моздок Медвенского района сгорел жилой деревянный дом. На пепелище спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки.

По факту гибели следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.

Предположительно, дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU