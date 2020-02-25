Курские следователи выясняют причину гибели на пожаре 47-летней женщины
Как сообщалось ранее, 23 февраля рано утром на хуторе Моздок Медвенского района сгорел жилой деревянный дом. На пепелище спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки.
По факту гибели следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.
Предположительно, дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU