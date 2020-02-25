В Курске проходят масленичные гулянья
На Театральной площади Курска дан старт празднованию Широкой Масленицы. В этом году народные гулянья развернутся на всю неделю, до 1 марта.
Снежные фигуры в центре города впечатляютФото: Светлана ВОЛКОВА
Гостей праздника угощают ароматными блинами и горячим чаем из самовара. Также для всех желающих проводят различные мастер-классы, которые помогают обучиться ремеслу и познакомиться с древними традициями.
В этом году впервые в истории нашего региона проходит фестиваль снежных фигур. В нем приняли участие восемь команд из Москвы и Московской области, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии и, конечно же, из родного Курска.
На Театральной площади работает карусельФото: Светлана ВОЛКОВА
Мастера вырезали из бесформенных трехметровых глыб девять фигур, объединенных общей темой «Русская сказка». Снежные работы оценивало жюри в составе скульптора Владимира Бартенева, декана худграфа КГУ Анатолия Бредихина, главного архитектора города Виктора Казьмина и галериста Олега Радина.
Над фигурами работали мастера из разных городовФото: Светлана ВОЛКОВА
Наградами отмечены все участники фестиваля. Куряне стали лучшими в номинации «Снежный дебют», а диплом первой степени отправится в Московскую область.
Театральная площадь. Масленица 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU