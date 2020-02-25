В Курске проходят масленичные гулянья

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:31:48+03:00

В этом году впервые в истории нашего региона проходит фестиваль снежных фигур [фото, видео]

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На Театральной площади Курска дан старт празднованию Широкой Масленицы. В этом году народные гулянья развернутся на всю неделю, до 1 марта.

Снежные фигуры в центре города впечатляютФото: Светлана ВОЛКОВА

Гостей праздника угощают ароматными блинами и горячим чаем из самовара. Также для всех желающих проводят различные мастер-классы, которые помогают обучиться ремеслу и познакомиться с древними традициями.

В этом году впервые в истории нашего региона проходит фестиваль снежных фигур. В нем приняли участие восемь команд из Москвы и Московской области, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии и, конечно же, из родного Курска.

На Театральной площади работает карусельФото: Светлана ВОЛКОВА

Мастера вырезали из бесформенных трехметровых глыб девять фигур, объединенных общей темой «Русская сказка». Снежные работы оценивало жюри в составе скульптора Владимира Бартенева, декана худграфа КГУ Анатолия Бредихина, главного архитектора города Виктора Казьмина и галериста Олега Радина.

Над фигурами работали мастера из разных городовФото: Светлана ВОЛКОВА

Наградами отмечены все участники фестиваля. Куряне стали лучшими в номинации «Снежный дебют», а диплом первой степени отправится в Московскую область.

Театральная площадь. Масленица 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU