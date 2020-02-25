2020-02-25T10:11:35+03:00
Звезды

В Курске завершился фестиваль снежных фигур

Победители получили заслуженные награды
Яна ШЕЛЕСТ
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В фестивале приняли участие восемь командВ фестивале приняли участие восемь команд
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В преддверии масленичной недели в Курске впервые проходил фестиваль снежных фигур «Снежная сказка». В нем приняли участие восемь команд из Москвы и Московской области, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии, а также куряне. 24 февраля подвели итоги фестиваля. А победители получили заслуженные награды.

В номинации «Сказочная снежная скульптура» победила команда республики Беларусь. В номинации «Самая сказочная снежная скульптура» победила команда из города Петрозаводск. В номинации «Самая забавная снежная скульптура» победу одержала команда из Москвы. В номинации «Снежный дебют» победила команда курян.

Как «КП» сообщала ранее, с 24 февраля на Театральной площади Курска стартовали народные гулянья. Каждый день гостей и жителей города ждут молодецкие игры и забавы, спортивные состязания, рукоделие, чай из самоваров с блинами.

Также на площади развернулась ярмарочная торговля самобытными товарами и выставка изделий народных промыслов. В последний день Масленицы, 1 марта, курян ждет насыщенная и развлекательная программа. Будут организованы различные выставки, мастер-классы, выступление лучших творческих коллективов. Уже установили и украсили призовой столб, скоро будет готово и шестиметровое чучело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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