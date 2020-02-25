В Курске в ДТП погибла молодая женщина
Двое детей получили травмы
ДТП произошло рано утром в ЖД округеФото: УМВД России по Курской области.
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25 февраля в 8:15 30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны улицы 2-я Новоселовка в сторону улицы Малых. По предварительным данным, в районе поста Кривец он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Спарк», за рулем которого находилась 26-летняя девушка.
В результате ДТП девушка-водитель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. В машине находилось еще двое детей, они получили ранения, сообщили в УМВД по Курской области.
На месте ДТП работает полиция. Выясняются причины и подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU