В Курске в ДТП погибла молодая женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:52:30+03:00

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25 февраля в 8:15 30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны улицы 2-я Новоселовка в сторону улицы Малых. По предварительным данным, в районе поста Кривец он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Спарк», за рулем которого находилась 26-летняя девушка.

В результате ДТП девушка-водитель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. В машине находилось еще двое детей, они получили ранения, сообщили в УМВД по Курской области.

На месте ДТП работает полиция. Выясняются причины и подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU