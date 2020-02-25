Под Курском нашли артснаряд

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:08:58+03:00

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24 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны в селе Березово Горшеченского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили КП-Курск в ГУ МЧС.

Здесь обнаружены три артиллерийских снаряда калибром 76 миллиметров. Они изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU