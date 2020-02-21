Курское «Динамо» обыграло венгерский «Шопрон»

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:46:47+03:00

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Заключительный выездной поединок группового этапа женской Евролиги курянки проводили в Венгрии, где встретились с местным клубом «Шопрон». Встреча завершилась со счетом 74:61 в пользу нашей команды.

Лучшим снайпером оказалась Эпифания Принц с 23 баллами в активе. Этот успех позволил «Динамо» сохранить шансы на продолжение борьбы за престижный трофей в раунде плей-офф. Для этого курянкам необходимо обыграть польскую «Арку» на домашнем паркете 26 февраля, а также надеяться на благополучный исход параллельных встреч в подгруппе.

ИСТОЧНИК KP.RU