2020-02-21T13:46:47+03:00
Спорт

Курское «Динамо» обыграло венгерский «Шопрон»

Лучшим снайпером оказалась Эпифания Принц
Ольга ДАНИЛОВА
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Встреча завершилась со счетом 74:61Встреча завершилась со счетом 74:61Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Заключительный выездной поединок группового этапа женской Евролиги курянки проводили в Венгрии, где встретились с местным клубом «Шопрон». Встреча завершилась со счетом 74:61 в пользу нашей команды.

Лучшим снайпером оказалась Эпифания Принц с 23 баллами в активе. Этот успех позволил «Динамо» сохранить шансы на продолжение борьбы за престижный трофей в раунде плей-офф. Для этого курянкам необходимо обыграть польскую «Арку» на домашнем паркете 26 февраля, а также надеяться на благополучный исход параллельных встреч в подгруппе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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