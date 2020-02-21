Курянин украл у своей девушки 14 золотых украшений

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:48:23+03:00

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Жительница проспекта Клыкова сообщила в полицию о пропаже 14 золотых украшений. Она долго не заглядывала в шкатулку, поэтому указать время кражи точно не смогла.

Меньше месяца назад девушка рассталась с молодым человеком, и его решили опросить для сбора информации, способной помочь в дальнейшем розыске. Поведение парня вызвало подозрение, несколько раз он переносил встречи и отвечал, каждый раз меняя версии.

Вскоре оперативники установили, что на протяжении нескольких месяцев он похищал украшения и сдавал их в ломбард, тщательно соблюдая конспирацию. Данный факт может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Сейчас проводится экспертиза для определения нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU