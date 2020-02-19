2020-02-19T12:12:27+03:00
Общество

В Курске откроется выставка оружия

Также здесь будет представлены снаряжение и униформа советской армии
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Организаторы: военно-исторический клуб «Курская Дуга», «Гранит»Организаторы: военно-исторический клуб «Курская Дуга», «Гранит»Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

23 февраля в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. Карла Маркса, 58) пройдет выставка оружия, снаряжения и униформы советской армии времен Великой Отечественной войны и Афганского конфликта. Организаторы: военно-исторический клуб «Курская Дуга», «Гранит». Выставка продлится с 10:00 до 15:00, вход бесплатный.

Там же с 21-25 февраля будут представлены модели военной и гражданской техники, военно-историческая миниатюра различных направлений и эпох от участников клуба моделистов «Северный фас», сообщили КП-Курск в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети
В Курске ночью загорелся частный дом
Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом
В Курске откроется выставка оружия
В Курской области работает межрегиональная ярмарка
В курской гостинице "Центральной" увеличат число номеров с видом на Красную площадь
В Курске откроется выставка стендового моделизма
В областном краеведческом музее появится панорама Курской битвы
Без отопления в Курске остались 20 домов
В Курске на Гагарина загорелась квартира
Депутат Курского городского собрания принесла на заседание «закладку»
За неделю более восьми тысяч курян слегли с гриппом и ОРВИ
Курянин на украденные деньги купил букет
В Курске покажут спектакль про Есенина
В Курской области предлагают поставить автоматы по сбору пластика и стекла
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Курские таможенники задержали украинца за провоз искусственных рыбок
В Курске пройдет фестиваль искусств студентов-медиков
Курянин украл из магазина сигарет на 10 тысяч рублей
В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова
В Курске выявили 70 нарушений Правил благоустройства