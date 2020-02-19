В Курске откроется выставка оружия

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:12:27+03:00

Также здесь будет представлены снаряжение и униформа советской армии

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23 февраля в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. Карла Маркса, 58) пройдет выставка оружия, снаряжения и униформы советской армии времен Великой Отечественной войны и Афганского конфликта. Организаторы: военно-исторический клуб «Курская Дуга», «Гранит». Выставка продлится с 10:00 до 15:00, вход бесплатный.

Там же с 21-25 февраля будут представлены модели военной и гражданской техники, военно-историческая миниатюра различных направлений и эпох от участников клуба моделистов «Северный фас», сообщили КП-Курск в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU