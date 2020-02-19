В Курской области работает межрегиональная ярмарка
Здесь можно купить товары отечественных производителей
Ярмарки постоянно проводятся в регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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До 22 февраля в Железногорске у центрального рынка можно приобрести продукты и промтовары производителей Брянской, Белгородской, Московской, Воронежской, Псковской, Курской областей, Санкт-Петербурга и Крыма.
В продаже морепродукты, молочные и кондитерские изделия, специи, мужская, женская, детская, одежда, текстиль, обувь, сообщили КП-Курск в администрации региона.
Ярмарка работает с 09:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU