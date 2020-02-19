2020-02-19T12:02:27+03:00
Деловой Курск

В курской гостинице "Центральной" увеличат число номеров с видом на Красную площадь

В гостинице отремонтированы холл, лестницы, кафе и банкетный зал
Ольга ДАНИЛОВА
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Ремонт в "Центральной" идет с сентябряРемонт в "Центральной" идет с сентябряФото: предоставлено пресс-службой
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Курск посетил вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Он прибыл в столицу соловьиного края по приглашению городской администрации для проработки вопроса повышения туристической привлекательности города и дал несколько полезных советов по реконструкции гостиницы «Центральная», сообщили КП-Курск в мэрии города.

Работы по приведению номерного фонда в порядок начались в сентябре 2019. К настоящему времени в гостинице уже отремонтированы холл, лестницы, кафе и банкетный зал, переоборудована часть номеров. Сегодня у «Центральной» две звезды, хотя по оценкам Вадима Прасова после грамотной реконструкции и брендирования она смело сможет претендовать на звание четырехзвездочного отеля.

Главное, что отличает «Центральную» от других гостиниц Курска – это живописный вид на самый центр города. Эта особенность расположения нередко пользуется спросом у гостей. И после завершения реконструкции количество номеров с видом на Красную площадь увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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