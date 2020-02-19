2020-02-19T11:57:00+03:00
Общество

В Курске откроется выставка стендового моделизма

Здесь пройдут мастер-классы и лекции
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Вход на выставку бесплатныйВход на выставку бесплатныйФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

С 22 по 24 февраля в арт-пространстве «Луна» (ТЦ «Манеж») пройдет межрегиональный слет стендового моделизма. В выставке - конкурсе примут участие работы из Воронежа, Тулы, Белгорода, Москвы и других городов России, сообщили КП-Курск в администрации региона.

Организаторы из детского объединения «Курский масштаб» и Дома детского творчества Ж/д округа Курска проведут мастер-классы и лекции по стендовому моделизму. Вход бесплатный, приходите с детьми, обращаются организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети
В Курске ночью загорелся частный дом
Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом
В Курске откроется выставка оружия
В Курской области работает межрегиональная ярмарка
В курской гостинице "Центральной" увеличат число номеров с видом на Красную площадь
В Курске откроется выставка стендового моделизма
В областном краеведческом музее появится панорама Курской битвы
Без отопления в Курске остались 20 домов
В Курске на Гагарина загорелась квартира
Депутат Курского городского собрания принесла на заседание «закладку»
За неделю более восьми тысяч курян слегли с гриппом и ОРВИ
Курянин на украденные деньги купил букет
В Курске покажут спектакль про Есенина
В Курской области предлагают поставить автоматы по сбору пластика и стекла
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Курские таможенники задержали украинца за провоз искусственных рыбок
В Курске пройдет фестиваль искусств студентов-медиков
Курянин украл из магазина сигарет на 10 тысяч рублей
В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова
В Курске выявили 70 нарушений Правил благоустройства