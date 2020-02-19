В Курске откроется выставка стендового моделизма

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:57:00+03:00

Здесь пройдут мастер-классы и лекции

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С 22 по 24 февраля в арт-пространстве «Луна» (ТЦ «Манеж») пройдет межрегиональный слет стендового моделизма. В выставке - конкурсе примут участие работы из Воронежа, Тулы, Белгорода, Москвы и других городов России, сообщили КП-Курск в администрации региона.

Организаторы из детского объединения «Курский масштаб» и Дома детского творчества Ж/д округа Курска проведут мастер-классы и лекции по стендовому моделизму. Вход бесплатный, приходите с детьми, обращаются организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU