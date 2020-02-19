В областном краеведческом музее появится панорама Курской битвы

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:20:09+03:00

Аналога данного проекта нет ни в одном городе Центрального Черноземья Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Уникальная трехмерная историко-художественная панорама Курской битвы появится в краеведческом музее Курска (здание бывшего электроаппаратного завода). Аналога данного проекта нет ни в одном городе Центрального Черноземья.

Для консультации по реализации проекта приглашены специалисты АНО «Историко-художественная творческая мастерская «Невский баталист». Детали предстоящей работы обсудили на встрече представителей компании с заместителями губернатора Алексеем Смирновым и Александром Чуркиным.

Проекта панорамы еще нет. В ближайшее время специалисты компании представят свои предложения по созданию макета и техническое задание. Макет подготовят к концу текущего года. После этого начнется работа по воплощению проекта в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU