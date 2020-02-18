Депутат Курского городского собрания принесла на заседание «закладку»

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

18 февраля в областном центре состоялось двадцать шестое очередное заседание Курского городского Собрания. Начальник городского УМВД Алексей Москалев рассказал о борьбе с преступностью, о росте электронных мошенничеств и о распространении наркотиков.

Депутат Людмила Шашенкова, желая привлечь внимание общественности к проблеме распространения запрещенных веществ, принесла на заседание Городского собрания сверток, по ее мнению похожий на закладку с наркотиком.

Женщина рассказала, что подобные свертки она замечала на улице возле дома, а обратила на них внимание, так как видела в СМИ сюжеты о задержании правоохранителями распространителей наркотиков.

В здание незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские опросили депутата и изъяли сверток, который направили на исследование. Его результаты показали, что он пуст, следов наркотических веществ не обнаружено. Специалисты управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пояснили, что ранее они не встречали закладок в подобной упаковке.

ИСТОЧНИК KP.RU