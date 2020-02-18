За неделю более восьми тысяч курян слегли с гриппом и ОРВИ
В Курской области активность гриппа и ОРВИ остается достаточно высокой, сообщили КП-Курск в Роспотребнадзоре региона.
По итогам прошедшей недели (с 10 по 16 февраля) в целом по области показатель заболеваемости составил 77,2 на 10 тысяч населения, что на 9,1% выше эпидемического порога.
Всего по области за неделю зарегистрировано 8258 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что практически на уровне предыдущей недели. Среди заболевших больше всего детей - 77%.
Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает:
- к числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от гриппа относятся лица пожилого возраста, дети, беременные женщины, лица с соматической патологией (ожирение, хронической сердечно-сосудистой патологией, метаболическими нарушения, патологией легочной системы);
- симптомы гриппа включают: высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость;
- при возникновении симптомов заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы или учебы, обратитесь за медицинской помощью, строго выполняйте все рекомендации лечащего врача.
ИСТОЧНИК KP.RU