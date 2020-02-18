Курянин на украденные деньги купил букет
Оперативники Сеймского отдела полиции установили причастного в краже кошелька с прилавка цветочного магазина. Почти 20 тысяч рублей похитили у посетителя павильона. Клиент, составляя букет, отвлекся от оставленного на прилавке кошелька. Выбирая подходящую композицию, он не заметил другого посетителя, который прождав несколько минут в очереди, покинул магазин, забрав с собой чужое портмоне с деньгами.
Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, благодаря чему сотрудники полиции получили внешнее описание подозреваемого. Эксперты сумели обнаружить оставленные вором отпечатки. После сравнения имеющихся доказательств личность причастного к краже установили. При задержании у 28-летнего курянина изъяли часть украденных денег. Остальное он успел потратить на букет цветов, купленный уже в другом магазине.
Следствие по уголовному делу о краже уже начато, и вскоре материалы будут направлены в суд, сообщили КП-Курск в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU