В Курской области предлагают поставить автоматы по сбору пластика и стекла

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:59:58+03:00

Это позволит собирать до 100 кило пластика в сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аналогичные фандоматы уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге

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Коммерческая компания предложила реализовать на территории региона автоматизированную систему сбора вторичной тары, сообщили КП-Курск в администрации региона.

- Мы готовы рассмотреть предложения по формированию системы сбора использованной тары на принципах государственно-частного партнерства. Нам интересна эта тема, – сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Предлагается внедрить в регионе автоматизированный сбор вторичного мусора. В первую очередь, это установка спецконтейнеров в местах высокой проходимости – помещениях магазинов, станциях. По подсчетам компании, это позволит собирать до 100 кило пластика в сутки.

Есть и более масштабное решение – контейнер с встроенным аппаратом по приему тары. Такая система увеличит объемы вывоза, а также предусматривает возможность принимать стекло. Аналогичные фандоматы уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге. Собранные отходы направляют компании-партнеру.

ИСТОЧНИК KP.RU