В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:12:23+03:00

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На заседании Курского городского Собрания депутаты рассмотрели ряд вопросов о переименовании скверов и улиц в областном центре.

Так, в Центральном округе появятся улицы Жемчужная и Евгения Клевцова, в честь первого курянина, первым принявшего участие в Олимпийских играх.

По поводу переименования Пролетарского сквера в Георгиевский, возникли горячие споры. Предложение внесли члены общественных ветеранских организаций. Его поддерживали и краеведы, и представители Союза инвалидов войны в Афганистане.

Большинством голосов решено переименовать сквер в Георгиевский.

А Пролетарским, по мнению главы города, неплохо было бы назвать сквер у театра кукол.

- Там есть памятный знак молотобойцу, потому в этом есть смысл. Нужно привести этот небольшой сквер, примыкающий к улице Радищева, в порядок, организовать там освещение, - отметил Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU