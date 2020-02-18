В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова
На заседании Курского городского Собрания депутаты рассмотрели ряд вопросов о переименовании скверов и улиц в областном центре.
Так, в Центральном округе появятся улицы Жемчужная и Евгения Клевцова, в честь первого курянина, первым принявшего участие в Олимпийских играх.
По поводу переименования Пролетарского сквера в Георгиевский, возникли горячие споры. Предложение внесли члены общественных ветеранских организаций. Его поддерживали и краеведы, и представители Союза инвалидов войны в Афганистане.
Большинством голосов решено переименовать сквер в Георгиевский.
А Пролетарским, по мнению главы города, неплохо было бы назвать сквер у театра кукол.
- Там есть памятный знак молотобойцу, потому в этом есть смысл. Нужно привести этот небольшой сквер, примыкающий к улице Радищева, в порядок, организовать там освещение, - отметил Виктор Карамышев.
ИСТОЧНИК KP.RU