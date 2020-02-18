2020-02-18T13:45:05+03:00
Происшествия

В Курске выявили 70 нарушений Правил благоустройства

Почти треть дворов не расчищают ото льда
Ольга ДАНИЛОВА
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Между тем снег уже растаял естественным образомМежду тем снег уже растаял естественным образомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники МКУ «Городская инспекция ЖКХ» обследуют придомовые территории на предмет нарушений Правил благоустройства территории Курска, рассказали КП-Курск в мэрии:

- Особое внимание уделяется расчистке от снега и наледи, а также обработке противогололедными материалами входов в подъезды, пешеходных дорожек и проездов.

Так, на минувшей неделе обследовано 255 придомовых территорий, выявлено 70 нарушений Правил благоустройства - дворы не расчищены от наледи и не обработаны противогололедными материалами. В адрес руководителей УК направлены требования об устранении нарушений. В случае непринятия мер руководство нерадивых УК привлекут к административной ответственности, пообещали в мэрии.

За нарушение Правил благоустройства предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа:

- на граждан - 3000 - 5000 рублей;

- должностных лиц - 30000 - 50000 рублей;

- на юридических лиц - 100 000 - 250000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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