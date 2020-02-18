2020-02-18T13:11:40+03:00
Общество

К 9 Мая в Курске установят памятник «Ветерану Великой Отечественной войны»

Работы по изготовлению монумента уже идут
Ольга ДАНИЛОВА
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Лучшим был признан проект авторского коллектива из МосквыЛучшим был признан проект авторского коллектива из МосквыФото: предоставлено пресс-службой
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Заключен договор на изготовление памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны», который планируется установить у мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы» до 9 мая. Работы по изготовлению памятника уже ведутся.

Напомним, идея установки памятного знака принадлежит ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Курска Анатолию Павловичу Щербакову, который в начале 2019 года обратился с ней в администрации Курска и Курской области.

- В 2019 году был объявлен конкурс на лучший проект, скульпторы представили десять работ. Лучшим был признан проект авторского коллектива из Москвы в составе скульптора А.Д. Чебаненко и архитектора А.В. Белого. Второе место заняла работа двух авторов - скульпторов М.В. Баскакова (г. Москва) и Н.А. Клименко (г. Волжский). Третье место присуждено проекту, выполненному курянами, - скульптором В.И. Бартеневым и архитектором Ю.В. Бартеневой, - рассказали КП-Курск в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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