2020-02-18T13:03:43+03:00
Общество

В Курске дворы высоток на Клыкова благоустроят

На этот год запланировано обустройство нескольких территорий
Ольга ДАНИЛОВА
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Здесь отремонтируют тротуары, поставят скамейки и урныЗдесь отремонтируют тротуары, поставят скамейки и урныФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2024 годы» в этом году запланировано благоустройство дворовых территорий жилых домов №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 46 по проспекту Клыкова, сообщили КП-Курск в мэрии.

- Дизайн-проектами предусмотрено устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, установка скамеек и урн. Во дворе дома №46 по проспекту Клыкова, запланировано обустройство автомобильной парковки, - рассказали в горадминистрации.

Сейчас дизайн-проекты по благоустройству объектов находятся на согласовании в Центре компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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