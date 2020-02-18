2020-02-18T11:44:15+03:00
Общество

В Курской области проверяют гидротехнические сооружения

Завершатся проверки 28 февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего в этом году планируется проверить 21 ГТС регионаВсего в этом году планируется проверить 21 ГТС регионаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области проверяют гидротехнические сооружения на готовность к пропуску паводковых вод. Всего в этом году планируется проверить 21 ГТС региона.

Комиссия в составе специалистов комитета экологической безопасности и природопользования Курской области, Главного управления МЧС России по Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора уже обследовала гидротехнические сооружения Беловского района.

Также в области пройдет штабная тренировка по отработке мероприятий по обеспечению безопасности в период паводка. В ее рамках состоится смотр задействованных в этой работе сил и средств. Для предупреждения подтоплений будут проведены мероприятия по расчистке ливневой канализации на низменных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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