18 Февр. 2020 2020-02-18T11:44:15+03:00

Всего в этом году планируется проверить 21 ГТС региона Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области проверяют гидротехнические сооружения на готовность к пропуску паводковых вод. Всего в этом году планируется проверить 21 ГТС региона.

Комиссия в составе специалистов комитета экологической безопасности и природопользования Курской области, Главного управления МЧС России по Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора уже обследовала гидротехнические сооружения Беловского района.

Также в области пройдет штабная тренировка по отработке мероприятий по обеспечению безопасности в период паводка. В ее рамках состоится смотр задействованных в этой работе сил и средств. Для предупреждения подтоплений будут проведены мероприятия по расчистке ливневой канализации на низменных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU