2020-02-18T11:29:37+03:00
Происшествия

За выходные у курян похитили около миллиона рублей

Потерпевшие знали, как действуют мошенники, но все равно поверили незнакомцам
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Потерпевшая, школьный учитель теперь должна банку более 570 тысяч рублейПотерпевшая, школьный учитель теперь должна банку более 570 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

За выходные у курян мошенники похитили около миллиона рублей. В каждом случае жителям Курска звонили с якобы московского номера с кодом «495». Собеседниками представлялись сотрудниками банков. Курянам убедительно рассказывали, что с их карт переводятся или списываются деньги и предлагали спасти накопления.

Для того, чтобы остановить транзакцию мошенники просили назвать номер карты, а затем прочитать код из СМС от банка. Никого из граждан не смутило, что сообщении содержало предупреждение и запрет для передачи кода третьим лицам. Получив секретные данные, злоумышленники мгновенно переводили деньги на свои счета.

В одном из случаев карта оказалась кредитной с крупным лимитом. Потерпевшая, школьный учитель теперь должна банку более 570 тысяч рублей. Точно по такой же схеме лишились 135 и 120 тысяч еще два потерпевших 1997 и 1964 года рождения. Потери остальных граждан измерялись десятками тысяч.

В очередной раз полиция напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают по телефону отменить списание средств. Шестнадцатизначный номер карты единственное, что можно сообщить без опаски, например если вам переводят деньги. Любые коды, пароли из СМС, имя владельца и его дата рождения - это секретные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова
В Курске выявили 70 нарушений Правил благоустройства
Бюджет Курска пополнился почти на миллиард рублей
В Курске открывается выставка, посвященная Малевичу
К 9 Мая в Курске установят памятник «Ветерану Великой Отечественной войны»
В Курске дворы высоток на Клыкова благоустроят
Пьяный курянин оскорбил полицейского
В Курской области проверяют гидротехнические сооружения
За выходные у курян похитили около миллиона рублей
Под Курском загорелась «Газель»
В курских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные 23 февраля
Под Курском загорелся жилой дом
Под Курском сгорели торговые павильоны
В Курской области произошло смертельное ДТП
Курский таксист похитил у клиентки банковскую карту
В центре Курска горела многоэтажка
Под Курском в Рыльске начали реконструкцию Базарной площади
На курском "Экотекс" приостановят работу сушильного оборудования
В Курск приедет Федор Емельяненко
На Театральной площади Курска установили призовой столб
В Курске на Суворовской уложили асфальт с дефектом
В ТЦ Курска задержали "гастролеров" из Белгорода