За выходные у курян похитили около миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:29:37+03:00

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За выходные у курян мошенники похитили около миллиона рублей. В каждом случае жителям Курска звонили с якобы московского номера с кодом «495». Собеседниками представлялись сотрудниками банков. Курянам убедительно рассказывали, что с их карт переводятся или списываются деньги и предлагали спасти накопления.

Для того, чтобы остановить транзакцию мошенники просили назвать номер карты, а затем прочитать код из СМС от банка. Никого из граждан не смутило, что сообщении содержало предупреждение и запрет для передачи кода третьим лицам. Получив секретные данные, злоумышленники мгновенно переводили деньги на свои счета.

В одном из случаев карта оказалась кредитной с крупным лимитом. Потерпевшая, школьный учитель теперь должна банку более 570 тысяч рублей. Точно по такой же схеме лишились 135 и 120 тысяч еще два потерпевших 1997 и 1964 года рождения. Потери остальных граждан измерялись десятками тысяч.

В очередной раз полиция напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают по телефону отменить списание средств. Шестнадцатизначный номер карты единственное, что можно сообщить без опаски, например если вам переводят деньги. Любые коды, пароли из СМС, имя владельца и его дата рождения - это секретные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU