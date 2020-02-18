2020-02-18T10:10:41+03:00
Происшествия

Под Курском загорелась «Газель»

ЧП произошло в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В моторном отсеке сгорела проводкаВ моторном отсеке сгорела проводкаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 февраля примерно в 23:05 в селе Дьяконово Октябрьского района загорелся автомобиль «Газель». На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 36, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники. В итоге в моторном отсеке сгорела проводка, огонь также повредил подкапотное пространство.

Еще один пожар в Октябрьском районе произошел 18 февраля рано утром. В деревне Н. Горбулина загорелся жилой деревянный дом, огонь частично повредил потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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