Под Курском загорелась «Газель»

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:10:41+03:00

В моторном отсеке сгорела проводка Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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17 февраля примерно в 23:05 в селе Дьяконово Октябрьского района загорелся автомобиль «Газель». На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 36, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники. В итоге в моторном отсеке сгорела проводка, огонь также повредил подкапотное пространство.

Еще один пожар в Октябрьском районе произошел 18 февраля рано утром. В деревне Н. Горбулина загорелся жилой деревянный дом, огонь частично повредил потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU