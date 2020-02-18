2020-02-18T09:58:57+03:00
Звезды

В курских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные 23 февраля

Приглашаются все желающие
Яна ШЕЛЕСТ
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Посетить мероприятия могут все желающиеПосетить мероприятия могут все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Централизованная система библиотек города Курска приглашает курян и гостей города стать участниками интерактивных тематических программ, посвященных Дню защитника Отечества.

20 февраля в 11.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д, 17) состоится патриотическая квест-игра «Один день из армейской жизни». Команды примут участие в эстафетах и интерактивных конкурсах, расшифруют QR-коды и разгадают тематические кроссворды.

20 февраля в 13.00 в Центральной городской библиотеке (ул. К. Маркса, 23) состоится медиаурок «Солдаты державной России». Гости ознакомятся с уникальными тематическими коллекциями по истории российской армии, представленными на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Почетными участниками встречи станут ветераны Вооруженных Сил России. Прозвучат стихотворения и музыкальные номера. Юные куряне примут участие в интерактивных конкурсах и викторинах. В библиотеке будет работать книжная выставка «Мужество. Отвага. Честь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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