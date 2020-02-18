2020-02-18T08:54:57+03:00
Происшествия

В Курской области произошло смертельное ДТП

Погиб водитель ВАЗ
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП происходят в регионе ежедневноДТП происходят в регионе ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 17 февраля примерно в 16:10 на третьем километре автодороги «КурскБорисоглебск – поселок Кшенский – граница с Липецкой области».

- Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 под управлением 69-летнего водителя и «МАЗДА ДЕМИО», за рулем которой был 81-летний мужчина, - рассказали КП-Курск в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2104 скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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