Курянина будут судить за избиение приятеля

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:55:20+03:00

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СК передал в суд дело против 29-летнего жителя Курска. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия 27 ноября ночью мужчина со своим 34-летним знакомым и своей сожительницей были в квартире этой женины на улице Домостроителей Курска. Мужчины выпили и стали ссориться. 29-летний курянин стал избивать своего 34-летнего знакомого.

В это время подруга обвиняемого, увидев происходящее, выгнала его на улицу и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Избитого гостя доставили в больницу, он остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU