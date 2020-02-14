Курянина будут судить за избиение приятеля
СК передал в суд дело против 29-летнего жителя Курска. Его обвиняют в покушении на убийство.
По версии следствия 27 ноября ночью мужчина со своим 34-летним знакомым и своей сожительницей были в квартире этой женины на улице Домостроителей Курска. Мужчины выпили и стали ссориться. 29-летний курянин стал избивать своего 34-летнего знакомого.
В это время подруга обвиняемого, увидев происходящее, выгнала его на улицу и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
Избитого гостя доставили в больницу, он остался жив.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU