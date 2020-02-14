В Курской области стартовала спартакиада по баскетболу «Движение вверх»

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:49:08+03:00

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В Курской области начались игры зональных этапов масштабной спартакиады по баскетболу «Движение вверх», в которой участвуют команды юношей и девушек 2005-2007 годов рождения и моложе.

Открытие состоялось в кшенском спортивном комплексе «Старт». Своеобразным подарком ребятам стал большой мастер-класс от баскетболистов курского клуба «Русичи», которые показали навыки ведения мяча, красивые проходы, броски сверху. После этого профессиональные спортсмены сыграли импровизированный матч против участников спартакиады.

- Рада была видеть такое большое количество ребят, которым интересен баскетбол. Очень хочется, чтобы любовь к спорту у них осталась на всю жизнь. Доверие к друзьям, чувство долга перед коллективом, ответственность перед товарищами за результат общего дела – качества, которые прививают командные виды спорта, они обязательно пригодятся и во взрослой жизни. Надеюсь, проект станет традиционным, а армия поклонников баскетбола будет только расти, – отметила олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.

Зональные этапы спартакиады пройдут в поселке Конышевка (19-20 февраля), Октябрьском районе (20-21 февраля), в СТК «Русичи» в Курске (24-26 февраля). Полуфинал состоится в марте, а финал четырех - в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU