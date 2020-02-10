2020-02-10T17:27:28+03:00
Экономика

О логистике и «бережливом производстве»

На МГОКе побывали специалисты группы НЛМК
Ольга ДАНИЛОВА
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По итогам визита коллеги поделились впечатлениямиПо итогам визита коллеги поделились впечатлениямиФото: предоставлено пресс-службой
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Визиты по обмену опытом между сотрудниками компании «Металлоинвест» и группы НЛМК стартовали в прошлом году с посещения Лебединского ГОКа. А на днях на Михайловском ГОКе прошел совместный бенчмаркинг со специалистами группы НЛМК.

Обсуждали логистику на МГОКе - в автомобильном и железнодорожном транспорте, ремонтных процессах, а также внедрение инструментов «бережливого производства». По итогам визита коллеги поделились впечатлениями.

Так, начальник отдела эксплуатации Стойленского ГОКа Сергей Манченко рассказал:

- Меня, как человека, работающего на аналогичном предприятии, приятно удивила культура ведения горных работ: отстройка бортов карьера, качество дорог, подъездных путей. Горное дело – на очень высоком уровне.

Дмитрий Протопопов, главный специалист по железнодорожной логистике НЛМК, поблагодарил МГОК за гостеприимный прием и плодотворное общение.

- Впечатлили размеры карьера и комбината в целом, есть чему учиться. Заинтересовал проект «Фабрика идей» Бизнес-Системы Металлоинвеста. Мотивационную систему вашей «Фабрики» можно позаимствовать, - отметил Дмитрий Протопопов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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