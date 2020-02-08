2020-02-08T10:18:59+03:00
Общество

В Курске проходит месячник борьбы с нарушениями правил парковки

Штрафуют тех, кто ставит авто на газонах и детских площадках
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске авто на газонах паркуют практически в каждом двореВ Курске авто на газонах паркуют практически в каждом двореФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске стартовал месячник борьбы с нарушениями правил парковки транспорта.

Только за последние дни в ходе таких рейдов в Центральном округе возбуждено 26 дел по ст.28 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» по фактам парковки транспорта на детских и спортивных площадках, а также на газонах, сообщили в мэрии.

В Сеймском округе прошли два рейда, составлено пять протоколов за нарушение правил парковки автомобилей. Также прошел рейд по брошенным на территории округа автомобилей и большегрузов. Обнаружено 10 автотранспортных средств, о чем сотрудники администрации Сеймского округа уведомили комитет ЖКХ для принятия мер по эвакуации машин.

В Железнодорожном округе рейд по выявлению водителей, паркующих транспорт на газонах, тротуарах и детских площадках, закончился составлением четырех протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Курск», запрещены парковки на детских и спортивных площадках, газонах, участках земли, не имеющих искусственного покрытия и не являющихся обочинами или съездами.

Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, влечет, в том числе, наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Дела об административных нарушениях по ст.28 возбуждаются должностными лицами органов местного самоуправления.

А вот нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей и такие дела возбуждают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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