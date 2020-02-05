В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
6 февраля в 12.00 в Курске пройдет презентация новой «Гастрономической карты Соловьиного края – взгляд на кулинарные предпочтения знаменитых курян».
Презентация с дегустацией любимых блюд Серафима Саровского, Никиты Хрущева, Константина Воробьева, Николая Асеева, Георгия Свиридова, Надежды Плевицкой пройдет в колледже коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета (ул. Павлуновского, 65).
В 13.00 состоится дегустация блюд.
Кстати, любимым блюдом Николая Асеева были блины с клубникой со сливками. А Надежда Плевицкая любила уху и раков. Серафим Саровский питался черным хлебом и овощами – свеклой, картофелем, луком, толокном и рубленой капустой. Пил только воду. Константин Воробьев очень любил, как его отец готовил карасей в сметане.
ИСТОЧНИК KP.RU