В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в 12.00 в Курске пройдет презентация новой «Гастрономической карты Соловьиного края – взгляд на кулинарные предпочтения знаменитых курян».

Презентация с дегустацией любимых блюд Серафима Саровского, Никиты Хрущева, Константина Воробьева, Николая Асеева, Георгия Свиридова, Надежды Плевицкой пройдет в колледже коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета (ул. Павлуновского, 65).

В 13.00 состоится дегустация блюд.

Кстати, любимым блюдом Николая Асеева были блины с клубникой со сливками. А Надежда Плевицкая любила уху и раков. Серафим Саровский питался черным хлебом и овощами – свеклой, картофелем, луком, толокном и рубленой капустой. Пил только воду. Константин Воробьев очень любил, как его отец готовил карасей в сметане.

ИСТОЧНИК KP.RU