2020-02-05T19:03:32+03:00
Общество

В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"

Пройдет дегустация любимых блюд известных курян
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Также пройдет дегустацияТакже пройдет дегустацияФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

6 февраля в 12.00 в Курске пройдет презентация новой «Гастрономической карты Соловьиного края – взгляд на кулинарные предпочтения знаменитых курян».

Презентация с дегустацией любимых блюд Серафима Саровского, Никиты Хрущева, Константина Воробьева, Николая Асеева, Георгия Свиридова, Надежды Плевицкой пройдет в колледже коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета (ул. Павлуновского, 65).

В 13.00 состоится дегустация блюд.

Кстати, любимым блюдом Николая Асеева были блины с клубникой со сливками. А Надежда Плевицкая любила уху и раков. Серафим Саровский питался черным хлебом и овощами – свеклой, картофелем, луком, толокном и рубленой капустой. Пил только воду. Константин Воробьев очень любил, как его отец готовил карасей в сметане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата
Почта России в Курской области предупреждает о случаях мошенничества
33-летняя курянка нашла чужую банковскую карту и воспользовалась ею
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
Железногорский предприниматель попался на уловку мошенников
В Курске пройдет Губернский «Зимний бал»
В Курске на пенсионерку напал грабитель
Курян приглашают на открытую репетицию
В Курске презентуют новый проект «Музыка в джинсах»
За угрозы полицейскому на курянина завели дело
Две женщины-водителя пострадали на дорогах Курской области
До 2022 года в Курской области создадут 700 допмест в детсадах для детей до трех лет
Под Курском нашли артснаряд
В Курске экс-сотруднику ДПС, насмерть сбившему девушку, вынесли приговор
В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест
В Курске несколько дней будут травить мышей и крыс
Пройдет встреча с очевидцем освобождения Курска от фашистских захватчиков
В Курске пассажиры троллейбуса получат георгиевские ленточки
В 2019 году в Курскую область прибыло 907 соотечественников
В Курске будет работать передвижной флюорограф
Курянам покажут уникальные снимки разгрома Венгерской армии во время Второй мировой