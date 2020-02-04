В Курской области появился еще один памятник природы регионального значения

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:11:56+03:00

В урочище произрастают 143 вида растений, в том числе 17 редких и охраняемых

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Им стала Лысая гора, расположенная в Мантуровском районе.

Памятник находится восточнее села Стужень, недалеко от границы Горшеченского и Мантуровского районов. Общая площадь Лысой горы около 57 гектаров. В урочище произрастают 143 вида растений, в том числе 17 редких и охраняемых.

Эстетическое значение памятника природы заключается в том, что он является участком степной и меловой растительности хорошей сохранности и может быть местом проведения экологических экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU