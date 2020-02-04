В Курской области появился еще один памятник природы регионального значения
В урочище произрастают 143 вида растений, в том числе 17 редких и охраняемых
Лысая ГораФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
Им стала Лысая гора, расположенная в Мантуровском районе.
Памятник находится восточнее села Стужень, недалеко от границы Горшеченского и Мантуровского районов. Общая площадь Лысой горы около 57 гектаров. В урочище произрастают 143 вида растений, в том числе 17 редких и охраняемых.
Эстетическое значение памятника природы заключается в том, что он является участком степной и меловой растительности хорошей сохранности и может быть местом проведения экологических экскурсий.
ИСТОЧНИК KP.RU