В двух районах Курской области ветер оборвал провода
Сегодня во второй половине дня сильный ветер, о котором предупреждали спасатели, в Обоянском и Солнцевском районах оборвал провода. В Обоянском районе без электричества остались три населенных пункта, а в Солнцевском районе – 11. В зону отключения попали 4832 человека, социально значимых объектов – нет.
Аварии ликвидируют десять аварийно-восстановительных бригад в составе десяти единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС - четыре человека и две единицы техники. Электроснабжение планируют восстановить сегодня к девяти часам вечера.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в любой экстренной ситуации круглосуточно и бесплатно можно обратиться в Службу спасения по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU