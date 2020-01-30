В двух районах Курской области ветер оборвал провода

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:53:55+03:00

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Сегодня во второй половине дня сильный ветер, о котором предупреждали спасатели, в Обоянском и Солнцевском районах оборвал провода. В Обоянском районе без электричества остались три населенных пункта, а в Солнцевском районе – 11. В зону отключения попали 4832 человека, социально значимых объектов – нет.

Аварии ликвидируют десять аварийно-восстановительных бригад в составе десяти единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС - четыре человека и две единицы техники. Электроснабжение планируют восстановить сегодня к девяти часам вечера.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в любой экстренной ситуации круглосуточно и бесплатно можно обратиться в Службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU