2020-01-30T17:53:55+03:00
Происшествия

В двух районах Курской области ветер оборвал провода

Без электричества остались 14 населенных пунктов
Яна ШЕЛЕСТ
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Электроснабжение планируют восстановить сегодня к девяти часам вечераЭлектроснабжение планируют восстановить сегодня к девяти часам вечераФото: Из архива "КП"
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Сегодня во второй половине дня сильный ветер, о котором предупреждали спасатели, в Обоянском и Солнцевском районах оборвал провода. В Обоянском районе без электричества остались три населенных пункта, а в Солнцевском районе – 11. В зону отключения попали 4832 человека, социально значимых объектов – нет.

Аварии ликвидируют десять аварийно-восстановительных бригад в составе десяти единиц техники и 26 человек личного состава, в том числе от МЧС - четыре человека и две единицы техники. Электроснабжение планируют восстановить сегодня к девяти часам вечера.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в любой экстренной ситуации круглосуточно и бесплатно можно обратиться в Службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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