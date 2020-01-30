В Курской области с трасс улетают автомобили

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:25:28+03:00

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения - быть особенно внимательными на проезжей части Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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30 января в связи с резким ухудшением погодных условий осложнилась дорожная обстановка в регионе, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В нескольких районах автомобии съехали в кювет.

Все факты без пострадавших и без механических повреждений автомобилей. За исключением ДТП на 79 км автодороги «Каспий», где машина получила механические повреждения в результате съезда в кювет и наезда на столб. На местах работают сотрудники специальных служб, оказывая помощь участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция Курской области убедительно обращается к участникам дорожного движения - быть особенно внимательными на проезжей части. Сотрудники дорожно-патрульной службы готовы незамедлительно прийти на помощь гражданам, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Телефон дежурной части ГИБДД 36-70-01, 36-70-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU