2020-01-30T17:25:28+03:00
Происшествия

В Курской области с трасс улетают автомобили

Снегопад осложнил обстановку на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения - быть особенно внимательными на проезжей частиГосавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения - быть особенно внимательными на проезжей частиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 января в связи с резким ухудшением погодных условий осложнилась дорожная обстановка в регионе, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В нескольких районах автомобии съехали в кювет.

Все факты без пострадавших и без механических повреждений автомобилей. За исключением ДТП на 79 км автодороги «Каспий», где машина получила механические повреждения в результате съезда в кювет и наезда на столб. На местах работают сотрудники специальных служб, оказывая помощь участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция Курской области убедительно обращается к участникам дорожного движения - быть особенно внимательными на проезжей части. Сотрудники дорожно-патрульной службы готовы незамедлительно прийти на помощь гражданам, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Телефон дежурной части ГИБДД 36-70-01, 36-70-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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