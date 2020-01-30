Курск опять останется без света

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:40:06+03:00

Отключения запланированы с 3 по 7 февраля Фото: Из архива "КП"

Отключения запланированы во всех трех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических на следующих улицах города будут отключать свет:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 февраля с 9-30 до 15-00: ул. Сумская 13-27, Моковская 11, 11а, 12, 26а, 26в, 28а, 36, 38,13а, Гаражная, Льговский переулок 1-9/2, 2-2, Полянская, Новофабричная 15-29, Заводская 6; 2-й Моковский проезд.

Телефон для справок: 32-32-15.

С 3 по 7 февраля с 09-00 до 16-00: ул. 2-я Степная 5-63; 6-й Степной переулок 1-33, 2-34; 5-й Степной переулок 3-31, 6-32; 4-й Степной переулок 3-13, 4-14; 2-й Степной переулок 3-13, 2-8; ул. 4-я Кислинская 21-43, 22-42; ул. 3-я Кислинская 7-27, 6-26; ул. 2-я Кислинская 4-14/15; ул. 3-я Цветовская 5-41, 4-68; Городская 51а-71, 50-152; Изумрудная 13-31, 2-42; Искристая 1-35, 2-28; улицы 1-6-е Поселковые, Трубная 35.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 февраля с 9-00 до 17-00: ул. Олимпийская 67-121; 92-138; ул. Спортивная 45-125; 90-162; Пушкарный переулок 4-28; 3-27; ул. 1-я Офицерская 16-38; 33-47; ул. 2-я Пушкарная 20-36; 21-43; ул. 2-я Офицерская 18-34; 17-35; ул. 3-я Офицерская 28-36; 27-35.

Телефон для справок: 32-40-89.

С 3 по 7 февраля с 09-00 до 16-00: ул. Косиновская 3-71; 4-90; ул. Верхняя Казацкая 169-201; 188-194; ул. Верхняя Луговая 255-273; 260-280; ул. Бурцевка 17А-39; 18-34; 4-й Косиновский переулок 3-49; 4-44; 3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; 1-й Косиновский переулок 3-13; 6-14; ул. Планерная 1-27; 2-26; ул. Скорятина 217-225; 2-й Лётный переулок 4-20. Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 февраля 9-30 до 16-00: с/т Ветеран дорожки 1-13.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU